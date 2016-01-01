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محافظات

تحرير 25 مخالفة تموينية بالأقصر

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:42 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
شمس يونس
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، اليوم الثلاثاء، حملة بالتنسيق مع إدارات تموين إسنا والطود، أسفرت عن تحرير 25 مخالفة.

تضمنت المخالفات مخالفة ضبط 500 كيس خضار مشكل منتهي الصلاحية فى أحد المطاعم بالأقصر، وعدد 7 مخالفات توقف مخابز، و3 مخالفات تصرف فى نصف طن دقيق مخابز، و5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و 5 مخالفات عدم نظافة مخابز، ومخالفة تجمع 4 شيكارة دقيق مخابز.

كما تم ضبط 60 كيلو مخللات و 10 كيلو لحم مفروم و برجر.

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