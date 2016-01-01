عفو سعودي عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بالعفو عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين أمر بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط .