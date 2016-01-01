توتي بعد صفقة كريستيانو رونالدو: سعيد لرؤيته في إيطاليا

علق فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، على انضمام كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، إلى صفوف يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال توتي، في تصريح مقتضب، نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "كريستيانو رونالدو.. سعيد لرؤيته في إيطاليا".



وتنبأ توتي بفوز المنتخب الفرنسي، على نظيره البلجيكي، خلال المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.



وأعلن ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.



وقال النادي الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "يعلن ريال مدريد، أنه وفقًا لإرادة وطلب اللاعب كريستيانو رونالدو، فقد وافق على رحيله إلى يوفنتوس".

