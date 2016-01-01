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كأس العالم

جاريث بيل يوجه رسالة حب لكريستيانو رونالدو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:42 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر جاريث بيل، مهاجم نادى ريال مدريد الإسباني، صورة له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وريـال مدريد السابق على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد تعاقده مع يوفنتوس الإيطالى اليوم.

وكتب عليها قائلا" لاعب لا يصدق ورجل أعلى! لقد كان من دواعي سروري أن ألعب جنبا إلى جنب معكم على مدى السنوات الخمس الماضية. حظا سعيدا للمستقبل صديقي

وأعلن فريق السيدة العجوز اليوفنتوس الإيطالي عن التعاقد مع الدون كريستيانو رونالدو بعقد لمدة أربع مواسم، في صفقة تاريخية للفريق الإيطالي.
جاريث بيل يوجه رسالة حب لكريستيانو رونالدو

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