بالأرقام.. كريستيانو رونالدو على رأس قائمة الأغلى في تاريخ يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد 4 سنوات.



وبات كريستيانو رونالدو أغلى لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس، بعدما تخطى الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والذي انضم من نابولي مقابل 90 مليون يورو.



ونرصد لكم أغلى الصفقات في تاريخ يوفنتوس عبر التاريخ.



1- كريستيانو رونالدو



انضم إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليونا أخرى كرسوم.



2- جونزالو هيجواين



انتقل من نابولي مقابل 90 مليون يورو، في الموسم قبل الماضي.



3- جيانلويجي بوفون



انضم بوفون في موسم 2001-2002، إلى يوفنتوس قادمًا من بارما، مقابل 52.8 مليون يورو.



4- ليليان تورام



انتقل الفرنسي تورام من نادي بارما في صيف 2001، إلى السيدة العجوز، مقابل 41.5 مليون يورو.



5- جواو كانسيلو



أعلن يوفنتوس تعاقده مع جواو كانسيلو، لاعب فالنسيا، خلال الصيف الحالي، في صفقة بلغت قيمتها 40.4 مليون يورو.



6- دوجلاس كوستا



انضم البرازيلي كوستا، إلى صفوف البيانكونيري، قادمًا من بايرن ميونخ، بعقد دائم، خلال هذا الصيف، مقابل 40 مليون يورو.



7- فيدريكو بيرنارديسكي



الجناح الأيمن السابق لفيورنتينا، انتقل إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، في الموسم الماضي.



8- باولو ديبالا



الموهبة الأرجنتينية، ديبالا، انتقل من نادي باليرمو إلى يوفنتوس، مقابل 40 مليون يورو، في موسم "2015-2016".



9- بافيل نيدفيد



التشيكي نيدفيد، انضم إلى يوفنتوس في عام 2001، قادمًا من لاتسيو، في صفقة بلغت قيمتها 38.7 مليون يورو.



10- ميرالم بيانيتش



ضم نادي يوفنتوس، اللاعب البوسني، بيانيتش، من نادي روما في عام 2016، مقابل 32 مليون يورو.