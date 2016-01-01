تمشيط 9 مزارع وفحص 146 شخصا في حملة أمنية مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة.



وأسفرت الحملة عن فحص 9 مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 35 شخصا جنائيا تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية كما تم فحص 36 شقة مفروشة و111 شخص من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ، كما تم تحرير 6 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم.