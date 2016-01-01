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أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:51 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البقع التي تشبه الدماء في موقع وجود جثث أطفال المريوطية، ليست بقع دماء ولكنها سوائل "رمية" وهو ما أكده المختصون نتيجة تعرض الجثث لأشعة الشمس بصورة مباشرة وهو ماسبب في هذه السوائل الرمية نتيجة التعفن.

وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جثامين الأطفال الثلاث لا يوجد عليها أثار دماء وهو ما يثبت عدم تعرضها لسرقة الأعضاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن لاحد أن يخفي الحقيقة وأنه لم يتم التوصل لأسر هؤلاء الأطفال وهو ما تعمل وزارة الداخلية للتوصل إليه.

واوضح أن جميع الشهود اكدوا أن الجثث تعرضت للحروق والتشوهات، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا أفارقة ولكن السواد الذي ظهر عليهم نتيجة الحريق الذي تعرضوا له.

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