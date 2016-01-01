تعيين البراء البيرق حليف داعش مسئولا عن خزائن تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعيين زوج ابنته إسراء، البراء البيرق، كوزيرا للمالية في التشكيل الوزاري الجديد، الذي كشف عنه اردوغان أمس، لينتقل البراء البيرق من وزارة الطاقة والموارد المائية، إلى الوزارة الأهم خلال الفترة الحالية في تركيا، وزارة المالية.



البراء البيرق، الذي ولد عام 1978، ذلك الشاب الذي أوصله اردوغان إلى أعلى المناصب في الدولة، وخاصة في أعقاب محاولة الإنقلاب الذي تعرضت له تركيا في عام 2016، حيث ظهر البراء البيرق إلى جانب اردوغان في أول خطاب له عقب محاولة الإنقلاب الفاشلة.



حياته التعليمية والمهنية

ولد البراء البيرق في عام 1978، وهو نجل السياسي والصحفي التركي اللامع صادق البيرق، حيث تلقى تعليمه في مدرسة جامعة اسطنبول في إدارة الأعمال، انضم البيرق عقب ذلك إلى شركة تشاليك في الولايات المتحدة عام 1999، وعين كمدير مالي لنفس الشركة بمكتب الولايات المتحدة عام 2002.



أصبح البراء البيرق مديرا لشركة تشاليك في تركيا عام 2007 ليصبح عقب ذلك الرئيس التنفيذي لشركة شاليك – البيرق القابضة حتى العام 2013.



البداية السياسية

في عام 2013 انتقل للعمل في الحياة السياسية ليصبح عضوا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ثم وزيرا للبترول والثروات الطبيعية في حكومة أحمد داوود أوغلو 2015.

تزوج البراء البيرق من ابنة الرئيس التركي إسراء في عام 2004، ليصبح المقرب إلى اردوغان إلى جانب نجل الرئيس التركي بلال.



وثائق ويكيليكس

ظهرت وثائق تمتد من عام 2000 إلى عام 2016 كشفها موقع ويكيليكس، والتي كانت عبارة عن مراسلات بين البيرق والنخبة التركية الحاكمة من سياسيين ورجال أعمال وأفراد في الأسرة، أظهرت التأثير الكبير لصهر أردوغان في الحياة السياسية في تركيا.



ومن بين ما كشف عنه موقع ويكيليكس محاولات السيطرة على الإعلام التركي ووسائل التواصل الاجتماعي لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم.



علاقته بتنظيم داعش

كشفت وثائق ويكيليكس علاقة البراء البيرق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك عبر تصدير وإستيراد النفط من التنظيم المتواجد في الداخل السوري، الأمر الذي أعقبه في ديسمبر 2015، اتهام المعارض التركي أرين أردم، الذي قرر اردوغان سجنه عقب فوزه بالانتخابات، عائلة أردوغان، بارتباطها بعمليات تنظيم داعش لتهريب النفط قائلًا:"هناك احتمال كبير أن البيرق متصل بعمليات النفط للإرهابيين".



ظهور البراء البيرق عقب الإنقلاب

ظهر البراء البيرق عقب محاولة الإنقلاب التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو عام 2016، حيث تداولت أنباء عن أنه هو أول من علم بأمر الانقلاب، الأمر الذي تسبب في إنقاذ حياة اردوغان على حد وصف المقربين في ذلك الوقت، ومن ذلك التوقيت علم الجميع جيدا أن البراء البيرق سوف يكون له دور بارز في الحياة السياسية التركية، حيث اعتبره اردوغان منقذ حياته.