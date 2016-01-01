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كأس العالم

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:49 م
مباراة فرنسا وبلجيكا
مباراة فرنسا وبلجيكا
يسرى غازى
أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام بلجيكا في المباراة المقامة حاليا فى إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم بروسيا.

بدأ اللقاء بضغط فرنسي على الدفاعات البلجيكية وشكل دى بروين وايدن هازارد خطورة على مدافعى الديوك الزرقاء ونجح صامويل اومتيتى فى ابعاد احدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء.

وراوغ هازارد مدافع قرنسا فى الجهة اليسرى ومررها بقوة ينجح مدافع الديوك فى ابعادها الى ضربة ركنية فى الدقيقة الخامسة وتصدت الدفاعات البلجيكية لإحدى التمريرات العرضية التى أرسها مبابى فى الدقيقة التاسعة داخل منطقة الجزاء.

أرسل فى الدقيقة الحادية عشرة بول بوجبا تمريرة طولية نجح الحارس البلجيكى فى الإمساك بالكرة من أمام أقدام مبابى ومرر دى بورين كرة خطيرة امام هازارد سددها الأخير تمر الى جوار مرمى الحارس الفرنسي فى الدقيقة 15.

تبادل الفريقان الهجمات وتوغل مبابى فى الدقيقة 17 من الجهة اليمنى وسدد جيرو قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس البلجيكى فى الإمساك بالكرة وأهدر مروان فيلاينى هدفا بعدما تلقى تمريرة من هازارد داخل منطقة الجزاء سددها برأسه قوية تمر الى جوار مرمى الحارس الفرنسي.

ونجح الحارس الفرنسي فى إبعاد كرة قوية سددها دى بروين فى الدقيقة 21 الى ضربة ركنية وفشل جيرو فى السيطرة على إحدى التمريرات التى أرسلها مبابى داخل منطقة الجزاء البلجيكية.

ومرر دى بروين فى الدقيقة 26 كرة داخل منطقة الجزاء نجحت الدفاعات الفرنسية فى ابعادها من أمام أقدام لوكاكو مهاجم بلجيكا وسدد جيرو كرة قوية برأسه وسط حراسة من الدفعات البلجيكية تمر الى جوار مرمى حارس المنافس فى الدقيقة 30.

وأهدر جريزمان فى الدقيقة 32 فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم بعدما تلقى كرة عائدة من الدفاعات البلجيكية سددها اللاعب من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة وأضاع جيرو هدفا مؤكدا عقب تلقيه كرة من مبابى فى مواجهة حارس المرمى فشل فى السيطرة عليها.

وتصدى الحارس البلجيكى لتسديدة قوية من بافارد عقب تلقى الأهير تمريرة ماكرة من مباابى داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 38 وحصل بول بوجبا على ركلة حرة امام منطقة الجزاء سددها جريزمان تصطدم بأقدام الدفاعات البلجيكية.
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور
فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

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