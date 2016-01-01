حصيلة أعمال مجلس الصحفيين لهذا الأسبوع.. اجتماع يؤكد موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الصحافة والإعلام.. تفعيل هيئة التأديب.. تشكيل لجنة للإعانات.. ومرافقة مكرم أثناء مثوله أمام النيابة

مجلس الصحفيين يوجه الدعوة لعبدالعال وهيكل للتشاور حول قانون الصحافة

الصحفيين: صرف بدل التدريب للصحف الحزبية والخاصة فى موعده

الصحفيين تجدد التمسك بملاحظات قانون الإعلام

مجلس الصحفيين يحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد..غدًا

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة ناقش خلاله آخر التطورات حول مشروع قانون الصحافة والإعلام.ناقش الاجتماع شئون الأعضاء والموظفين، وقرر إيقاف الزيادة لجميع الموظفين وتشكيل لجنة الإعانات، وشئون القيد، وشئون الأعضاء، وتفعيل اجتماعات هيئة التأديب.و قال حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس استقر على توجيه دعوة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، للاجتماع والتشاور حول ملاحظات النقابة بشأن قانون تنظيم الصحافة.وأضاف الزناتي فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، لابد أن يتم هذا اللقاء في أقرب وقت لتقريب وجهات النظر وإزالة حالة الغضب من اعضاء الجمعية العمومية.وأوضح أنه تمت مناقشة الطلب الموجه من 183 عضو بعقد جمعية عمومية طارئة وسيتم تأجيل تلك الخطوة حتي استنفاذ كل الطرق السلمية للتفاوض، مشيرا إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم حتي تحقيق مطالب النقابة في مطالبها بشأن القانون.كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، توفير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف الخاصة والحزبية، من ميزانية النقابة وصرفه فى موعده لحين وصول المبالغ المستحقة من وزارة المالية.وأعلن الكاتب الصحفى محمد شبانة أمين صندوق النقابة، أنه "سيتم توفير البدل للصحفيين من ميزانية النقابة للشهر الجاري، وهو أمر معتاد سنويا سبب تأخر المستحقات من المالية بسبب السنة المالية، وسيتم توفيره من النقابة وصرفه فى موعده لحين ورود المستحقات من وزارة المالية".أعلنت نقابة الصحفيين، تمسكها، مجددا، بالملاحظات التى سبق وأن أبدتها حول مشروع قانون الصحافة والإعلام، والتى سبق وأن أرسلت بها إلى البرلمان، وذلك فى أعقاب اجتماع المجلس مساء اليوم.وقال عضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، إن المجلس أكد على تمسكه بجميع الملاحظات على القانون والتى أرسلها إلى مجلس النواب والمستشار عمر مروان وزير شئون المجلس.أشار عبد الرحيم، فى تصريحات عقب انتهاء الاجتماع، إلى طلب مجلس النقابة عقد اجتماع عاجل مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون المجلس، لبحث آخر التطورات، وتوضيح وجهة نظر النقابة حول المشروع ، موضحا أن المجلس يواصل اجتماعاته الأسبوع المقبل لمناقشة آخر التطورات.وفى سياق آخر يشارك مجلس النقابة بالحضور أثناء مثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد أمام امام نيابة أمن الدولة العليا للاستماع إلى مبررات إصداره قرارا بمنع النشر فى قضية مستشفى 57357، ويحضر النقيب عبدالمحسن سلامة، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، ومستشار النقابة القانونى سيد أبوزيد اثناء مثول مكرم، المقرر له غدا الأربعاء .وكان النائب العام قد أمر بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.