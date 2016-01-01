محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور

عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض المشروعات الخدمية بالشوارع والطرق التى سيتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2018 /2019، ووضع الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منها قبل البدء فى أعمال الرصف، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى القطاعات الخدمية المختلفة، ومسئولى التخطيط والمتابعة بالمحافظة.





تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات الخدمية بقطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء والغاز والمتعلقة بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف الجديدة لكل مركز من مراكز المحافظة المختلفة.





ففى مركز الفيوم تم استعراض المشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها وتتعلق بالشوارع الرئيسية والفرعية التى سيتم رصفها ورفع كفاءتها، حيث تم مراجعتها مع مسئولى قطاعات التليفونات والري والغاز ومياه الشرب، وشدد المحافظ على مسئولى الكهرباء والتليفونات ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الموجودة بالشوارع المدرجة فى خطة الرصف حتى لا يتم الحفر بعد أعمال الرصف، وأكد على مسئولى الري ضرورة التنسيق مع مسئولى مجلس المدينة لعمل الحوائط الساندة اللازمة على بحر يوسف فى المناطق التى تحتاج لذلك.





وفى مركز طامية، تم مناقشة الحوائط الساندة التى سيتم إنشائها بما لا يتعارض مع خطة الرصف، وكلف المحافظ مسئولي الري ومجلس مدينة طامية سرعة إعداد خطة عمل الحوائط خلال 48 ساعة من الآن، بجانب عمل الدراسات والرسومات اللازمة لإنشاء كوبري الحيار على مصرف البطس.





وفى مركز سنورس، أكد المحافظ على مسئولي قطاعي المياه والكهرباء بسرعة مراجعة المشروعات الخاصة بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانتهاء من خزان سنورس.





وفى مركز أبشواي طالب المحافظ مسئولي قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الأعمال القائمة فى منطقة مصرف الوادي – العلوية كحك وإنشاء مسقة كوبري كفر عمرو.





وفي مركز إطسا تمت مراجعة أعمال القطاعات الخدمية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الموجودة بالشوارع المدرجة ضمن الخطة، وفى مركز يوسف الصديق، طالب المحافظ مسئولى مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف فى أسرع وقت ممكن.





وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين مسئولي القطاعات الخدمية من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات والري والطرق مع مسئولي مجالس المدن، عند وضع خطط الرصف بحيث تكون كل جهة قد انتهت من خطتها بالشوارع التي سيتم رصفها، كما شدد علي عدم منح أي تصاريح حفر بعد انتهاء الرصف الجديد للقطاعات المختلفة طالما أنها وافقت علي المحاضر التنسيقية المسبقة لأعمال الرصف.





وقام المحافظ بمراجعة الموقف التنفيذي لخطط الرصف الخاصة لكل مركز ومدينة علي حدة مع مسئولي القطاعات الخدمية ومسئولي التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وأصدر توجيهاته باستبعاد الشوارع التي تحتاج إلي أعمال بنية تحتية وتخصيص ميزانيتها لشوارع أخري تخدم المواطنين.



