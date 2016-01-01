ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:22 ص
الدكتور جمال سامى
الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض المشروعات الخدمية بالشوارع والطرق التى سيتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2018 /2019، ووضع الآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منها قبل البدء فى أعمال الرصف، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى القطاعات الخدمية المختلفة، ومسئولى التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات الخدمية بقطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء والغاز والمتعلقة بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف الجديدة لكل مركز من مراكز المحافظة المختلفة.

ففى مركز الفيوم تم استعراض المشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها وتتعلق بالشوارع الرئيسية والفرعية التى سيتم رصفها ورفع كفاءتها، حيث تم مراجعتها مع مسئولى قطاعات التليفونات والري والغاز ومياه الشرب، وشدد المحافظ على مسئولى الكهرباء والتليفونات ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الموجودة بالشوارع المدرجة فى خطة الرصف حتى لا يتم الحفر بعد أعمال الرصف، وأكد على مسئولى الري ضرورة التنسيق مع مسئولى مجلس المدينة لعمل الحوائط الساندة اللازمة على بحر يوسف فى المناطق التى تحتاج لذلك.

وفى مركز طامية، تم مناقشة الحوائط الساندة التى سيتم إنشائها بما لا يتعارض مع خطة الرصف، وكلف المحافظ مسئولي الري ومجلس مدينة طامية سرعة إعداد خطة عمل الحوائط خلال 48 ساعة من الآن، بجانب عمل الدراسات والرسومات اللازمة لإنشاء كوبري الحيار على مصرف البطس.

وفى مركز سنورس، أكد المحافظ على مسئولي قطاعي المياه والكهرباء بسرعة مراجعة المشروعات الخاصة بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف والانتهاء من خزان سنورس.

وفى مركز أبشواي طالب المحافظ مسئولي قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة الأعمال القائمة فى منطقة مصرف الوادي – العلوية كحك وإنشاء مسقة كوبري كفر عمرو.

وفي مركز إطسا تمت مراجعة أعمال القطاعات الخدمية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الموجودة بالشوارع المدرجة ضمن الخطة، وفى مركز يوسف الصديق، طالب المحافظ مسئولى مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف فى أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ علي ضرورة التنسيق بين مسئولي القطاعات الخدمية من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات والري والطرق مع مسئولي مجالس المدن، عند وضع خطط الرصف بحيث تكون كل جهة قد انتهت من خطتها بالشوارع التي سيتم رصفها، كما شدد علي عدم منح أي تصاريح حفر بعد انتهاء الرصف الجديد للقطاعات المختلفة طالما أنها وافقت علي المحاضر التنسيقية المسبقة لأعمال الرصف.

وقام المحافظ بمراجعة الموقف التنفيذي لخطط الرصف الخاصة لكل مركز ومدينة علي حدة مع مسئولي القطاعات الخدمية ومسئولي التخطيط والمتابعة بالمحافظة، وأصدر توجيهاته باستبعاد الشوارع التي تحتاج إلي أعمال بنية تحتية وتخصيص ميزانيتها لشوارع أخري تخدم المواطنين.

كما ناقش المحافظ مع رؤساء المدن الإجراءات التنفيذية لبدء الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019 وشدد علي ضرورة الانتهاء من إجراءات الطرح لكل بنود الخطة خلال 10 أيام للربع الأول منها, وضرورة قيام إدارة التخطيط والمتابعة بإخطار وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بتوفير المبلغ الإجمالي للربع الأول من الخطة الاستثمارية للمحافظة بناءً علي إجراءات طرح المشروعات وبنود الخطة الخامسة، وأكد على مسئولى القطاعات الخدمية بموافاة المحافظة بالخطط الخاصة بكل قطاع فى أسرع وقت ممكن.
محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور
محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور
محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور
محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور

ترشيحاتنا

عمر جابر يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

التعليم: 711 طالباً حصلوا على درجات الحافز الرياضي هذا العام

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

لأول مرة فى الشرق الأوسط.. السياحة تطلق قناة متخصصة على الانستجرام.. نواب: خطوة جيدة لكنها غير كافية.. يجب أن تتوافق مع العقلية الأوروبية.. واستياء من تدنى الدور الإعلامى فى الترويج للحضارة المصرية

بجنيهين فقط.. كيف تملأين الفراغات بين الحواجب؟

فرانس برس عن الدون: هذا هو رونالدو الذي لا يعرف لطموحه حد

نقيب الصيادلة: النواقص في الأدوية من 750 إلى 850 صنفاً

الشاطر: بيراميدز ضم ثنائي المصري البورسعيدي بـ 65 مليون جنيه

محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور

بدون أدوية.. نوع من الأعشاب يحارب الكوليسترول بسرعة فائقة

ترامب يهاجم أعضاء الناتو: ينبغي أن تدفعوا أكثر

شاب يروي تفاصيل اعتداء الكلاب المفترسة عليه بحلوان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟