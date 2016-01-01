3 أعشاب هامة للسيدات للوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكر

يوجد الكثير من الأعشاب الهامة التي يجب على كل مرأة تناولها بصورة مستمرة، كونها تساعد في منح الجسم العديد من الفوائد الصحية، والتي تجلب الكثير من الفوائد لنا، علاوة على ذلك تمثل الأعشاب أهمية ضخمة للجسم.



الكركم يحميك من السرطان:



فكما جاء في موقع "هيلث"، فيوجد الكثير من الأعشاب التي تمثل أهمية كبيرة لدى السيدات والتي يأتى على رأسها الكركم والذي يحتوي على مادة الكركمين اللازم لدى المرأة كونه يمنحها المواد المضادة للأكسدة اللازمة للوقاية من مخاطر للإصابة بسرطان.



النعناع للقضاء على آلام الحيض:

وبحسب ما جاء في الموقع، فأن تناول النعناع من أكثر الأعشاب التي لها دور كبير في التخلص من الإصابة بالتقلصات التي تنتج عن الدورة الشهرية شهريا، لذا يجب الحرص على تناوله بصورة مستمرة.





الفلفل الأسمر للوقاية من القلب:

كما يساعد تناول الفلفل الأسمر في القضاء على مشكلة ضعف الدورة الدموية في الجسم، وهو ما يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط العالى.