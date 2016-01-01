منة جلال: بدء تصوير اللعبة الأخيرة خلال أيام

أكدت الفنانة منة جلال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنها من المقرر أن تبدأ تصوير دورها ضمن أحداث الفيلم القصير" اللعبة الاخيرة " , والذى من المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات خلال أيام.



يذكر أن آخر أعمال منة جلال مسلسل " السر " والى تدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سرا خطيرا بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.



ويشارك فى بطولة العمل كل من حسين فهمى، وفاء عامر، نضال الشافعى، مايا نصرى، وأحمد حلاوة، ونورين كريم، ومايا فارس، ونور الكاديكى، ومحمد سليمان، ومنة جلال، تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدى، إنتاج محمد فوزى.

