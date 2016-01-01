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محافظات

إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:17 م
الدكتور أحمد الشعراوي،
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إحالة 6 من الاطباء وهيئة التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لتغيبهم عن العمل بالمستشفى دون إذن، منهم 4 أطباء و2 من هيئة التمريض.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، التفقدية المفاجئة بمركزي ميت سلسيل ومنية النصر وتفقد جميع اقسام المستشفى، واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بكافة الأقسام، موجهًا مدير المستشفى وجميع الاطباء والعاملين بحسن المعاملة مع المرضى والمترددين وتقديم كافه أوجه الرعاية والعناية الطبية والصحية لهم.

والتقى الشعراوي، بعدد من المرضى والمواطنين واستمع الى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بسرعة التجاوب معها وحلها، مؤكدًا أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما مع وزارة الصحة بهدف الارتقاء بمنظومه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع روافد ومنشآت ومواقع الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.

ومن ناحية أخري تفقد محافظ الدقهلية، الاكشاك التي تم اعدادها لبيع الاسماك للمواطنين بميت سلسيل بأسعار مخفضة "بعشرين جنيها للكيلو بدلا من ستين جنيها"، موجهًا بضرورة التنسيق من قبل مركز ومدينه ميت سلسيل لتوفير الاسماك بصفه مستمرة للمواطنين وضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة لها.

وعلى جانب آخر خلال الجولة واستمرارًا للمواقف الإنسانية قدم المحافظ، واجب العزاء لعائلة أمين شرطة صالح عابد صالح، المتوفى هو واسرته "زوجته وأولاده" في حادث سيارة في طريقهم الى شرم الشيخ، كما قدم العزاء لأسرة الشاب أحمد أيمن توفيق، المتوفى في حادث اثناء توجهه لبدء خدمته العسكرية، بمسقط رأسهم بمركز منية النصر، بالإضافة إلي تقديم العزاء لأسرة المواطن الشاب بلال ثروت المرسى، 17 سنة عائل أسرته وحياته تحمل قصة انسانيه مؤثره حيث توفى والده وهو في سن صغيره جدًا وتحمل مسئولية أسرته في سن صغيرة وتوفى أمس في حادث حريق مخزن بميت سلسيل نتيجة ماس كهربي.

ووجهت أسر المتوفين الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية، ومرافقيه على اهتمامهم البالغ وتعزيتهم في مصابهم الاليم.
إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق
إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق
إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق
إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق
إحالة 6 من أطباء وهيئة تمريض مستشفى ميت سلسيل للتحقيق

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