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المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:04 م
الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة بالنادي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره مركز شباب الأمير – أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الدقهلية – بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التجريبية التي جرت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من ابراهيم محجوب حكمًا للساحة ومعه إسلام عفيفي وبلال عصام كمساعدين وذلك في إطار استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامن عشر من يوليو الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق الأول بهدفين للاشيء، حيث نجح المتألق محمود وادي في إحراز أول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة بعدما تلقى تمريرة أحمد جمعة، وأضاف محمود وادي ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين من تمريرة مصطفى مارسيلو العرضية.

وفي الشوط الثاني نجح المصري في زيادة غلته من الأهداف ، حيث سجل اسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من تمريرة محمد جابر العرضية ، قبل أن يضيف توريك جبرين الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة في الدقيقة الثامنة عشر ، ليرد مركز شباب الأمير بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين ، وفي الدقائق الخمس الأخيرة نجح المصري في إضافة ثلاثة أهداف جديدة بدأها جريندو في الدقيقة الأربعين من تمريرة محمود القط السحرية ، قبل أن يضيف أحمد ياسر الهدف السادس بتمريرة حريرية من حسن علي ، قبل أن يختتم جريندو أهداف المباراة باحرازه الهدف السابع في الدقيقة الأخيرة بمتابعته لتسديدة محمد جابر ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل هدف.
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان
المصري يهز شباك مركز شباب الأمير بسباعية استعدادا لنهضة بركان

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