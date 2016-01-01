مختار الغباشى: دول معادية لعبت على وتر المقاطعة القطرية

قال مختار الغباشي، المحلل السياسي، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن القضية القطرية مع الدول العربية الآن أصبحت فى صراع مستحكم وقطر لم تتأثر بقدر تأثر الدول العربية بالإرهاب.



وأضاف الغباشى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن قطر فور المقاطعة اتجهت إلى إيران وتركيا وهذا ما لم نكن نتمناه فى أى يوم والمطلوب الآن أن لا تخرج قطر من المنظومة العربية.



وأوضح الغباشى أن هناك دول كثيرة لعبت على وتر هذه المقاطعة ويجب أن يكون هناك حلول فعلية وأن تصلح قطر من ذاتها حتى لا تستغل أى دول معادية لهذه المقاطعة.



وكان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد قال "إن قطر أصابت المنطقة وشعوبها بكثيرا من الأضرار، وأسالت دماء الأبرياء من خلال رعايتها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتوفير الفرصة لهذه التنظيمات من خلال وسائل الإعلام القطرية واحتضان القيادات الإرهابية على أراضيها".