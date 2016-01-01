تعليق عبد الرحمن عرابي بعد تكريمه من الرئيس

أعرب الكابتن عبد الرحمن عرابي لاعب المنتخب الوطني الأول للملاكمة والحاصل على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط، عن سعادته بعد التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، موضحا أن تكريم الرئيس شرف للجميع.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تكريمه اليوم من الرئيس يعتبر الأول بالنسبة له، مؤكدا أنه لم يشرف بالتكريم من الرئيس من قبل.



وأشار إلى أن الشهادة التى حصل عليها سيقوم بحملها فى جميع الأماكن، وذلك لأن الجميع فى مصر لايعرفه.

