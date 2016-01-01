ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصرع قيادي في حركة طالبان جراء انفجار مواد ناسفة كانت بحوزته

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:20 م
طالبان
طالبان
أ ش أ
لقي أحد القادة المحليين لحركة طالبان مصرعه جراء انفجار مواد ناسفة كانت بحوزته في إقليم كندوز في شمال أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى الجيش قوله اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع في زارخاريد عاصمة كندوز وإن القيادي يُدعى "حنظلة".

ولم تُعلق أي جماعة مسلحة بما في ذلك حركة طالبان على النبأ.

وعادة ما تستخدم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المواد المتفجرة في صناعة القنابل التي تزرع على جانب الطريق وذلك بغرض استهداف القوات الحكومية ورجال الأمن.

ترشيحاتنا

القبض على مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الرشوة

كارثة.. الكاتشب يهدد حياتك بالوفاة.. وطريقة طبيعية لتحضيره بالمنزل

ميسي ونيمار ضمن 5 مستفيدين من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في لندن 21 أكتوبر

زينة ترد على اتهامها بالتعدي على أسرة اجنبية بالإمارات

مصدر أمني: تكبيل رجل شرطة لسائق تاكسي واقعة تعود إلى 2015

ديلي ميل: تكلفة خيالية لزيارة ترامب إلى المملكة المتحدة

أحمد موسى يكشف حقيقة مقتل أطفال المريوطية وسرقة أعضائهم.. فيديو

شاحنة بازلاء تنقذ عشرات الصينيين من الموت المحقق

شوبير عن انتقال كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس: صفقة القرن تمت

الزمالك ينهي إجراءات سفر يوسف وكهربا وبهاء مجدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

رشا نبيل: ساعات ويتم كشف غموض حادث أطفال المريوطية .. فيديو
شاهد.. احتفالات الجماهير بتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم روسيا 2018
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور
الصحة: هالة زايد أول وزيرة تصدر قرارا بشأن الاعتداء على الأطباء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟