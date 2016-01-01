مصرع قيادي في حركة طالبان جراء انفجار مواد ناسفة كانت بحوزته

لقي أحد القادة المحليين لحركة طالبان مصرعه جراء انفجار مواد ناسفة كانت بحوزته في إقليم كندوز في شمال أفغانستان.



ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى الجيش قوله اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع في زارخاريد عاصمة كندوز وإن القيادي يُدعى "حنظلة".



ولم تُعلق أي جماعة مسلحة بما في ذلك حركة طالبان على النبأ.



وعادة ما تستخدم الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المواد المتفجرة في صناعة القنابل التي تزرع على جانب الطريق وذلك بغرض استهداف القوات الحكومية ورجال الأمن.