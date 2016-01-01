ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

يوسف القعيد: هدم سينما فاتن حمامة جريمة بحق التراث

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:08 م
سينما فاتن حمامة
سينما فاتن حمامة
عبدالله خالد
قال النائب يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إهمال سينما الفنانة فاتن حمامة بالمنيل يعد جريمة مستمرة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك اهتمام بها، مؤكدًا أن هدمها يعد جريمة بشعة في حق الثقافة والتراث المصري.

وطالب "القعيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" بوقف هدم سينما الفنانة فاتن حمامة، مؤكدًا أنها جريمة مسؤول عنها وزيرة الثقافة والمحافظ ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأماكن والرموز الثقافية لأنهم جزء مهم من الثقافة والهوية المصرية.

كانت قد أصدرت اللجنة الدائمة لحصر المنشآت قرارًا فى يناير 2018 بأن مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، ووفقا لخطاب وزارة الثقافة بعدم وجود مستند بأن المبنى يعد طرازا معماريا، تم إصدار ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018 طبقًا للقانون 49 لسنة 1977 لمبنى شهد عروضا تاريخية من أفلام الزمن الجميل وتشهد جدرانه أحداثا وتاريخا لا يقتصر على الأحداث الفنية فحسب بل أيضا أحداث سياسية مهمة حيث ان الرئيس الراحل أنور السادات استخدمها للتمويه وذلك ليلة ثورة 23 يوليو.

ترشيحاتنا

وكيله: كوبر حزين بسبب الانتقادات.. ولديه 3 عروض.. فيديو

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

أول تعليق من صهر أردوغان عقب توليه منصب وزير للمالية

المهدي سليمان يوجه رسالة إلى نادى سموحة

زينة ترد على اتهامها بالتعدي على أسرة اجنبية بالإمارات

نتيجة فرنسا وبلجيكا حتى الدقيقة 70 .. الديوك تتقدم بهدف أومتيتي ..فيديو وصور

عفو سعودي عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل

يارا تنشر صورة خلال مشاهدتها مبارة فرنسا وبلجيكا

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو

أردوغان يبسط سيطرته على الجيش التركي

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

يوفنتوس يحسم صفقة كريستيانو رونالدو والإعلان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

رشا نبيل: ساعات ويتم كشف غموض حادث أطفال المريوطية .. فيديو
شاهد.. احتفالات الجماهير بتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم روسيا 2018
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور
الصحة: هالة زايد أول وزيرة تصدر قرارا بشأن الاعتداء على الأطباء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟