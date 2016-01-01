يوسف القعيد: هدم سينما فاتن حمامة جريمة بحق التراث

قال النائب يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إهمال سينما الفنانة فاتن حمامة بالمنيل يعد جريمة مستمرة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك اهتمام بها، مؤكدًا أن هدمها يعد جريمة بشعة في حق الثقافة والتراث المصري.



وطالب "القعيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" بوقف هدم سينما الفنانة فاتن حمامة، مؤكدًا أنها جريمة مسؤول عنها وزيرة الثقافة والمحافظ ورئيس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالأماكن والرموز الثقافية لأنهم جزء مهم من الثقافة والهوية المصرية.



كانت قد أصدرت اللجنة الدائمة لحصر المنشآت قرارًا فى يناير 2018 بأن مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، ووفقا لخطاب وزارة الثقافة بعدم وجود مستند بأن المبنى يعد طرازا معماريا، تم إصدار ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018 طبقًا للقانون 49 لسنة 1977 لمبنى شهد عروضا تاريخية من أفلام الزمن الجميل وتشهد جدرانه أحداثا وتاريخا لا يقتصر على الأحداث الفنية فحسب بل أيضا أحداث سياسية مهمة حيث ان الرئيس الراحل أنور السادات استخدمها للتمويه وذلك ليلة ثورة 23 يوليو.