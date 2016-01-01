بالأسماء..أوائل شعبتي اللغة العربية والإنجليزية بتجارة عين شمس



وحصل الطلاب رنا محمد علاء الدين أحمد حنفى محمود، سارة قدرى السيد حامد السيد، حسين حسين اسماعيل حسين، ميرنا كرم ادوارد نصيف، رنيم عاطف محمد طاهر على حسين، على المراكز من الخامس حتى العاشر على الترتيب.



فيما حصلت الطالبة أميرة طارق عبدالفتاح محمدي على المركز الأول في تخصص إدارة الأعمال شعبة اللغة الإنجليزية بتقدير امتياز، والطالبة أمنية جمال هريدى أحمد هريدى، على المركز الثاني بتقدير جيد جدا، فيما حصل الطلاب مريم مجدى حسين أحمد على، كريم علاء خيرى أحمد، نسمة محمد ابراهيم عبد العزيز بهنساوى، على المراكز الثالث والرابع والخامس بتقدير جيد جدا.



وحصلت الطالبات ندى نصر ابراهيم محمد الدغبشى، وأيه محسن عبد الحميد محمود ابو النيل، سلمى محمد كامل محمد عشوش، جومانا رضا عطية مقار، على المراكز من السادس وحتى التاسع على الترتيب بتقدير جيد جدا، وكان المركز العاشر من نصيب الطالب محمد عادل محمد القصاص بتقدير جيد جدا.



فيما كان أوائل تخصص المحاسبة للشعبة العربية الطلاب، هبة سيف الدين سعد السيد، أحمد عبد الله عبد الله عبد السيد، خالد مجدى السيد إمام، هدير ناظم رمضان عبد اللطيف، مارتينا مراد ماهر ذكى، على المراكز الخمس الأولى على الترتيب بتقدير امتياز.



فيما حصلت الطالبة نورهان سعيد مصطفى سعيد، على المركز السادس بتقدير امتياز، وحصلت الطالبات مريم عصام محمود العزيزى، هاجر محمد سلامة سالم سيف الدين، أميرة عادل حمدان خليل اسماعيل، عبير ابراهيم سليمان سالم، على المراكز من السابع وحتى العاشر على الترتيب.



وفيما يخص أوائل تخصص إداراة الأعمال الشعبة العربية، احتل الطلاب شروق جمعة حسين محمد، واحتل الطلاب إيمان بهلول حامد مرسى، أحمد ناصر عاطف عبد اللاه، عماد مصطفى حامد محمد مصطفى، نادية فتحى صديق أحمد، على المراكز الخمس الأولى، بتقدير جيد جدا.



واحتلت الطالبات مروة محمد أحمد على، حنان مصطفى ابراهيم على يحيى، مادونا زكى أمين نصير، مارينا عادل اديب يسى، دينا طه أحمد غنيمى، على المراكز من السادس وحتى العاشر على الترتيب، بتقدير جيد جدا.

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أسماء الطلاب العشر الأوائل في شعبتي اللغة الإنجليزية والعربية وفقا للمجموع التراكمى للدرجات، على أن تعلن كشوف النتائج صباح الغد بالكلية.وحصلت على المركز الأول في تخصص المحاسبة بشعبة اللغة الإنجليزية، الطالبة تغريد على محمد عوض بتقدير امتياز، فيما حصل الطالب محمد محسن عبد المنعم محمد المغربى على المركز الثاني بتقدير امتياز، وفيما حصل الطلاب علاء مدحت حامد ابراهيم العمرى، منة الله نبيل البدرى النوبى محمود، محمد مازن محمد عمر محمد، على المراكز الثالث والرابع والخميس على الترتيب بتقدير امتياز.