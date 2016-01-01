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ديني

تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد الدكتور حسين خيرى نقيب أطباء مصر أن ما قام به أبناء مستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب البنين جامعة الأزهر يعد إنجازا بكل المقاييس.

وقال نقيب الأطباء خلال مشاركته فى إحتفالية تكريم أطباء وتمريض وعمال مستشفى الحسين الجامعى على ما قدموه من إنجاز بكل المقاييس فى عملية إخلاء المرضى أنه فخور بهم، مؤكدا أن مافعلوه يعد عملا بطوليا.

حضر الاحتفال فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة ، والدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب ، ووكلاء الكلية الدكتور مجدى الدهشان ، والدكتور محمود صديق ، ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى.

جدير بالذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر ، إضافة لنقابة أطباء القاهرة شاركت فى التكريم من خلال إهداء أبطال مستشفى الحسين الجامعى بوكهيين من الورود مكتوب عليها ( شكر وتقدير من نقابة الاطباء لادارة مستشفى الحسين الجامعى وأطباء وتمرض وعمال المستشفى لدورهم الإنسانى الرائع فى إنقاذ المرضىى أثناء الحريق الذى إندلع السبت الماضى فى احد مدرجات الطابق الرابع بالمبنى الجديد ).
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور
تكريم أطباء الحسين الجامعى بالورود.. صور

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