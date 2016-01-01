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بطلة رفع الأثقال: لقاء الرئيس اليوم أفضل من الميداليات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:08 م
كابتن دينا بركات
كابتن دينا بركات
البهى عمرو
قالت كابتن دينا بركات بطلة رفع الاثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط، إن اليوم يعتبر أجمل يوم فى حياتها، وذلك بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تكريم الرئيس لأى مواطن يعتبر فخر كبير.

وكشفت أن تكريم الرئيس لها يعتبر أفضل من الميداليات التى حصلت عليها، وأوضحت أنها لم تتوقع بالحصول على وسام من الرئيس وأكدت أنها توقعت انه لقاء اليوم للحديث عن البطولة فقط.

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