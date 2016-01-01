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شاهد.. احتفالات الجماهير بتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم روسيا 2018

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:10 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت التليفزيون المصري، لقطات حية ترصد إحتفالات الجماهير الفرنسية بتأهل منتخبها إلى نهائي كأس العالم روسيا 2018.

وظهرت الجماهير في الفيديو، رافعة الاعلام الفرنسية، وأشعل الألعاب النارية، فرحا بتأهل منتخبهم إلى نهائي المونديال.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينها ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم.

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