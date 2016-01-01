منى رضوان: مصطفى راشد ليس شيخا ونخاف على شبابنا من فتاويه

قالت منى رضوان، رئيس جمعية الصداقة المصرية الاسترالية، وممثل الاتحاد العام للمصريين فى أستراليا، إن الجمعية بالتعاون مع رجال الدين، ستتخذ إجراءات قانونية ضد المدعو مصطفى راشد، لإساءته للمصريين والمسلمين فى القارة الاسترالية، مشيرة إلى أن المدعو لا يعمل إماما ولا حتى داعية ، فى القارة الاسترالية كلها، وليس أزهريا ولا يحمل الدكتوراه أو له صلة بالأزهر الشريف، ويظهر على الفضائيات المصرية بزعم إنه إمام مسجد أو مفتى فى استراليا .



وتابعت رئيس اتحاد المصريين فى استراليا، خلال مداخلة هاتفية، مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن فتاوى هذا الرجل تأثر بها بعض الشباب المسلمين وبدأ ينفذها، مشيرة إلى أن جميع الأئمة الموجودين فى أستراليا، أزهريون.



واستكملت: "الفضائيات التى تستضيف هذا الرجل، عليها لوم لأنها تشارك فى الجريمة، التى يرتكبها، ونحن نحاول بكل الطرق حماية شبابنا من تلك الفتاوى الغريبة".