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كأس العالم

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:10 م
مباراة فرنسا وبلجيكا
مباراة فرنسا وبلجيكا
يسرى غازى
حقق منتخب فرنسا فوزا مستحقا على نظيره منتخب بلجيكا بهدف وحيد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار نصف نهائي بطولة كأس العالم بروسيا ويتأهل الى نهائى كأس العالم وينتظر الفائز من انجلترا وكرواتيا غدا الأربعاء.

أحرز هدف الديوك الفرنسية الوحيد صامويل أومتيتي.

نجح الديوك الزرقاء فى ترويض شياطين بلجيكا الحمراء وشكل الثلاثى جريزمان ومبابى وجيرو خطورة وإزعاجا على الدفاعات البلجيكية.

رغم الضغط الهجومى منذ بداية الشوط الأول للاعبى بلجيكا إلا أن ديوك فرنسا نجحوا فى إقتناص المبادرة الهجومية وشن لاعبو الديوك العديد من الهجمات الخطيرة على المرمى البلجيكى.

وفى الشوط الثانى نجح مدافعى فرنسا فى تقويض قدرات روميرو لوكاكو والتصدى للهجمات التى شنها الثنائى هازارد ودى بروين ونجح صامويل أومتيتى فى خطف هدف اللقاء برأسية قوية من ضربة ركنية ويضع فرنسا فى المقدمة.

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور

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