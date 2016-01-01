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محافظات

ضبط سائق وجزار بحوزتهما ماشية نافقة في سيارة ببني سويف

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:28 م
ماشية نافقة في سيارة
ماشية نافقة في سيارة
محمد عبد الحليم
ضبطت وحدة مباحث مركز إهناسيا غرب بنى سويف،سيارة محملة بماشية نافقة مصابة بالجلد العقدى قبل تهريبها إلى محافظة الفيوم.

كان النقيب أسامة محروس، معاون مباحث إهناسيا، اشتبه مساء اليوم، فى سيارة ربع نقل، وبتفتيشها عثر فيها على ثلاثة عجول نافقة مغطاة بالأقمشة، ويبدو على جسدها إصابات مرض الجلد العقدى، فتم التحفظ على السيارة والماشية وتحرر محضر بالواقعة .

واعترف السائق ومرافقه "جزار" ، بنقل الماشية النافقة من بنى سويف بهدف بيعها إلى أحد المطاعم بمحافظة الفيوم .

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