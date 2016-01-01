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كأس العالم

صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:15 م
صامويل أومتيتي وبوجبا
صامويل أومتيتي وبوجبا
محمد رشاد
توج صامويل أومتيتي مدافع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ونادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا التي انتهت منذ قليل فى إطار المباراة الاولى لنصف نهائي كأس العالم بروسيا 2018.

وجاء تتويج أومتيتي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تقديم أداء جيد طوال المباراة وتسجيل هدف انتصار الديوك الفرنسية أمام الشياطين الحمر فى الدقيقة 51 من زمن المباراة .

وينتظر منتخب فرنسا الفائز من مباراة انجلترا وكرواتيا والتى تقام غدا الاربعاء فى إطار الدور ذاته ، لخوض المباراة النهائية يوم 15 يوليو بملعب لوجينكي .
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا
صامويل أومتيتي أفضل لاعب خلال مباراة فرنسا وبلجيكا

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