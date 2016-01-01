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ديني

علي جمعة: العلماء بذلوا جهدا كبيرا فى فهم التراث.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان كلمة تراث فى اللغة العربية مأخوذة من كلمة "ورث" فمعنى التراث أنه شئ نقل إلينا من الماضى، فمنه نصوص مقدسة مثل الكتاب والسنة.

وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن هناك فى التراث فهم للنصوص المقدسة هذا الفهم وارد من جيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم وبذل فيه مجهود كبير من العلماء بتوفيق من الله لتعهده بحفظ كتاب الله.

وأشار إلى أن فهم التراث يكون نسبيا لأن الفهم ياتى بناءا على العصر الذي يعيش فيه الفاهم فهو يفهم النص من خلال المعطيات الموجودة حوله، منوها أن هناك مقاصد شرعية ومآلات معتبرة استطاع العلماء بواسطة اللغة والعقيدة والفقه وهوية الإسلام المنقولة أن ينتجوا لنا تراث غير مقدس وهو عبارة عن عقائد وافكار وأخلاق صاغها الأولون من العلماء والفقهاء.

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