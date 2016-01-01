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أخبار العالم

بريطانيا: علاقاتنا مع السعودية ستكون أعمق في هذا الوقت

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:22 م
صدى البلد
شريف سيد
أكد وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، على عمق علاقة بلاده مع السعودية، مؤكدا أنها ستصبح أقوى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات اللاحقة لهذا الخروج.

وأعرب هاموند في مقابلة مع فضائية العربية على هامش زيارته للسعودية، عن رغبة بلاده الإبقاء على علاقة جيدة ومتينة مع جيراننا الأوروبيين.

وقال الوزير البريطاني إن بلاده تدعم بقوة رؤية السعودية 2030، مضيفا "نريد أن نكون جزءا كبيرا في المساهمة بتحقيقها، وقد قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى بريطانيا هذا العام، وتم الاتفاق على شراكة استراتيجية وعلى مجلس شراكة يجتمع سنويًا".

وشدد على ثقة بلاده في رفع حجم الشراكة وزيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار في غضون 10 سنوات وفقا لما هو مستهدف.

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