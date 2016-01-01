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أخبار البلد

مسئولو الصحة: لم يصلنا قرار السلام الجمهوري وقسم الأطباء

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:25 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهرر
أكد عدد من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات وعدد من مديري القطاعات ، عدم وصول اي قرار رسمي او فاكس يفيد بتعميم النشيد الوطني وقسم الاطباء بالاذاعة الداخلية بالمستشفيات .

وأصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرارًا تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، حيث نص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء، يوميًا، وذلك عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن هذا القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات سواء للمريض أو الأطقم الطبية، مضيفةً أن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الانسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للانسان.

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