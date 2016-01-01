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كأس العالم

يوفنتوس يجني ثمار صفقة انتقال كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:23 م
صدى البلد
محمد سمير
ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم في بورصة ميلانو في ختام التداولات بنسبة 5.77% مدفوعة بانتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق.

وبعد عدة أيام شهدت ارتفاعا ملحوظا في البورصة بجني أرباح بلغت 11.19% الخميس الماضي، عاودت الارتفاع مجددا بعد تأكيد انتقال نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى صفوف "البيانكونيري".

وأغلقت أسهم يوفنتوس في ختام الجلسات على ارتفاع بمقدار 4.77 وبلغ سعر السهم الواحد 0.898 يورو.

ووضع كريستيانو رونالدو اليوم كلمة النهاية في مسيرة ناجحة مع ريال مريد استمرت 9 أعوام حقق خلالها 16 لقبا، لينتقل إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.

ويمتد عقد "الدون" مع اليوفي لأربعة مواسم براتب سنوي 30 مليون يورو صافية.

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