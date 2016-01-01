أمير كرارة ينشر صورة مع أصدقائه خلال الإجازة الصيفية

نشر النجم أمير كرارة صورا جديدة اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور “إنستجرام” خلال قضائه إجازته الصيفية، مع عدد من اصدقائه أثناء استمتاعهم بجمال البحر والشمس.



وكان أمير كرارة قد شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “كلبش 2” بطولته وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة.



وحقق نجاحًا كبيرًا خلال بطولته في فيلم “حرب كرموز”، الذي حقق أعلي إيرادات في موسم عيد الفطر وشهد نسبة إيرادات عالية في شباك التذاكر.



ويشارك في فيلم حرب كرموز، الفنانون أمير كراره، فتحي عبدالوهاب، مصطفى خاطر، إيمان العاصي، غادة عبدالرازق، محمود حجازي، مايان السيد، إنتاج السبكي وإخراج بيتر ميمي.