رياض محرز ينتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أغلى لاعب عربي.. رسميا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا ضم النجم الجزائري رياض محرز قادما من نادي ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب تأكيدات الصحافة، فإن قيمة انتقال محرز هي 65 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات.



رياض محرز الحائز على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2016/2015 طلب الرحيل قبل عامين ولكن إدارة النادي رفضت رحيله.