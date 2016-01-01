ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

رياض محرز ينتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أغلى لاعب عربي.. رسميا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:23 م
رياض محرز يوقع عقد
رياض محرز يوقع عقد انضمامه إلى مانشستر سيتي
محمد رشاد
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا ضم النجم الجزائري رياض محرز قادما من نادي ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب تأكيدات الصحافة، فإن قيمة انتقال محرز هي 65 مليون جنيه إسترليني ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات.

رياض محرز الحائز على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2016/2015 طلب الرحيل قبل عامين ولكن إدارة النادي رفضت رحيله.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو

4 أعباء تثقل كاهل خليفة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

قرار جمهوري بتولي شريف إسماعيل رئاسة 7 لجان

مصدر أمني: تكبيل رجل شرطة لسائق تاكسي واقعة تعود إلى 2015

زينة ترد على اتهامها بالتعدي على أسرة اجنبية بالإمارات

لماذا يضع القارئ يده على وجهه أثناء قراءة القرآن .. فيديو

يوفنتوس يحسم صفقة كريستيانو رونالدو والإعلان

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

التاريخ مازال يكتب كريستيانو رونالدو صديق الإنجازات على مدار مشواره الكروي

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

أردوغان يبسط سيطرته على الجيش التركي

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

رشا نبيل: ساعات ويتم كشف غموض حادث أطفال المريوطية .. فيديو
شاهد.. احتفالات الجماهير بتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم روسيا 2018
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور
الصحة: هالة زايد أول وزيرة تصدر قرارا بشأن الاعتداء على الأطباء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟