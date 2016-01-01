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محافظات

غلق مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص ببني سويف .. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:21 م
غلق مصنع مخللات
غلق مصنع مخللات
محمد عبد الحليم
أوصت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببنى سويف، بإغلاق مصنع مخللات بقرية السلطانى دائرة مركز ببا جنوب المحافظة ووقف نشاطه، لعمله بدون ترخيص فضلا عن وجود نقص شديد للاشتراطات الصحية به.

شن فريق مكتب مراقبة الأغذية بإدارة ببا الصحية جنوب بنى سويف بالتنسيق مع مراقبة الأغذية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، حملة تم خلالها تحرير 5 محاضر لمنشآت غذائية فى مدينة ببا وقرية السلطانى دائرة المركز، لمخالفتها قرارات الوزارة والشروط الصحية.

كما سحبت الحملة 15 عينة من منتجات منشآت الاغذية وذلك بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.
غلق مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص ببني سويف .. صور
غلق مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص ببني سويف .. صور
غلق مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص ببني سويف .. صور
غلق مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص ببني سويف .. صور

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