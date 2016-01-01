سعد الدين يشارك باجتماعات جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية..غدا

يشارك صباح غد الأربعاء المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري في اجتماعات جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية التي تعقد يومي 11 و12 يوليو 2018 في القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي ورئيس الجمعية، إضافة إلى فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.



جدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد الدين يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخابه لهذا المنصب خلال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية الذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت في المغرب، في مارس 2017.



ومن المقرر أن يلقي المستشار أحمد سعد الدين كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة في هذه الاجتماعات، التي ستناقش عددًا مهمًا من الموضوعات الإجرائية المتعلقة بنشاط الجمعية وموازنتها العامة، إضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي ستناقشه اجتماعات الجمعية هذا العام، وهو موضوع "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية.



يُشار إلى أن قرار إنشاء جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية جاء كخطوة على طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية، وتم تأسيس هذه الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 1994، بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الثاني والتسعين في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.