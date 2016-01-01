ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

سعد الدين يشارك باجتماعات جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية..غدا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:26 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
يشارك صباح غد الأربعاء المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري في اجتماعات جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية التي تعقد يومي 11 و12 يوليو 2018 في القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي ورئيس الجمعية، إضافة إلى فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد الدين يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخابه لهذا المنصب خلال اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية الذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، والتي عُقدت في المغرب، في مارس 2017.

ومن المقرر أن يلقي المستشار أحمد سعد الدين كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة في هذه الاجتماعات، التي ستناقش عددًا مهمًا من الموضوعات الإجرائية المتعلقة بنشاط الجمعية وموازنتها العامة، إضافة إلى الموضوع الرئيسي الذي ستناقشه اجتماعات الجمعية هذا العام، وهو موضوع "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية.

يُشار إلى أن قرار إنشاء جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية جاء كخطوة على طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية، وتم تأسيس هذه الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 1994، بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الثاني والتسعين في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.

ترشيحاتنا

يوفنتوس يحسم صفقة كريستيانو رونالدو والإعلان

أردوغان يبسط سيطرته على الجيش التركي

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام تاونشيب البتسواني

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

راموس يودع كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة بعد رحيله إلى يوفنتوس

فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور

إلغاء ودية الزمالك أمام نورمبرج بعد تقدم الأبيض برباعية بسبب إصابة بالغة

رياض محرز ينتقل إلى مانشستر سيتي ليصبح أغلى لاعب عربي.. رسميا

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

كريستيانو رونالدو يودع جماهير ريال مدريد برسالة مؤثرة

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

وزير النقل: افتتاح 4 محطات مترو على الخط الثالث نهاية 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

رشا نبيل: ساعات ويتم كشف غموض حادث أطفال المريوطية .. فيديو
شاهد.. احتفالات الجماهير بتأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم روسيا 2018
ملخص وأهداف مباراة فرنسا وبلجيكا .. فيديو وصور
فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور
الصحة: هالة زايد أول وزيرة تصدر قرارا بشأن الاعتداء على الأطباء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟