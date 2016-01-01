المهدي سليمان يوجه رسالة إلى نادى سموحة

وجه المهدي سليمان حارس المرمى المنتقل مؤخرا لنادي بيراميدز، وحارس مرمى سموحة السابق، رسالة إلى نادي سموحة بعد إتمام تعاقده اليوم.



وقال مهدي سليمان: عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"خمس سنوات قضيتهم هنا، لم أشعر بهم، وكانوا من أفضل سنوات حياتي.. مررت بلحظات صعبة جدًا أثناء الإصابة، لكن كان لدي الرغبة والإصرار على العودة أفضل، ومساعدة الفريق.. كنا معًا في كل ما هو جميل وصعب.. قمنا بعملٍ جيد سويًا.. أحببت هذا المكان كثيرًا..



واضاف، سأفتقد زملائي وأصدقائي، وأتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم.. اليوم أعلن رحيلي عن الفريق بصفة نهائية، بعد أن أتممت تعاقدي بنادىpyramids ‎.. شكرًا لكل من ساندني للعودة مرة أخرى.. شكرًا نادي سموحة على تلك الفترة".

