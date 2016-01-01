ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
علا أحمد
تعتبر ملابس المحجبات من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فدائما ما تبحث كل فتاة محجبة عن ملابس تجمع بين الأناقة والشياكة والاحتشام في آن واحد، وقد يصل الأمر إلى حد التفكير في إرتداء العبايات بسبب عدم وجود ملابس مميزة.


السروايل الجينز ملابس محجبات:

فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الأزياء والجمال، فهناك مجموعة مميزة من ملابس المحجبات التي يمكن أن تستعين بها كل فتاة، من خلال اختيار السراويل الجيمز الواسعة، والتي تتنوع ألوانها ما بين الجيمز الفاتح والغامق والأبيض.

الشيفون يتماشي مع ملابس المحجبات:

ووفقا لما جاء في الصحفة، فأن ملابس المحجبات يمكن أن تتنوع أيضا ما بين ارتداء البلوزات الشيفون الطويلة والتي تمنح الفتاة المحجبة أناقة من نوع خاص، كما تساعدها في الظهور بإطلالة كلاسكية.

الكتان يتربع على عرش موضة ملابس المحجبات:

وتتنوع ملابس المحجبات أيضا لتشمل ارتداء الحجاب الكتان والذى ظهر مؤخرا فى صيف ٢٠١٨، ويساعد في منح الفتاة إطلالة عصرية وجذابة ومريح كما يساهم في القضاء على أزمة الاختناق لدى الفتيان من الطرح الآخرى.
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور
موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

ترشيحاتنا

هيكل: لا يوجد ما يمنع هدم سينما فاتن حمامة مادامت ليست أثرية

حمزة الجمل: ماضوي يجب أن يحصل على دعم الشارع الإسماعيلاوي

إبراهيم يوسف غزال مصر الأسمر ..5 سنوات من البعاد

كارثة في اليابان.. 179 قتيلاً حتى الآن جراء الفيضانات

جنرال أمريكي يحذر من ظهور تنظيم أكثر خطورة من داعش

بيراميدز يقدم عرضاً خيالياً بـ 60 مليون جنيه لضم نجم الإسماعيلي

التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل

انجلترا ضد كرواتيا.. تعرف على عدد المواجهات التاريخية قبل موقعة كأس العالم

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

للمرة الـ 11.. التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

نادية الجندى ولبلبة بإطلالة شبابية فى الساحل الشمالى.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

فيديو

صباح البلد يبرز انفراد صدى البلد عن الآثار المضبوطة في المنيا
الكهرباء: تطبيق الزيادة المقررة على فاتورة شهر يوليو.. فيديو
شاهد.. تمارين للمبتدئين للحصول على لياقة بدنية عالية
المرور: سيولة مرورية على كافة المحاور بالقاهرة والجيزة .. فيديو
الكهرباء: تطوير الشبكات بالصعيد والدلتا بالكامل ٢٠١٩.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟