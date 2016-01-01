موضة ملابس المحجبات 2018.. صور

تعتبر ملابس المحجبات من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فدائما ما تبحث كل فتاة محجبة عن ملابس تجمع بين الأناقة والشياكة والاحتشام في آن واحد، وقد يصل الأمر إلى حد التفكير في إرتداء العبايات بسبب عدم وجود ملابس مميزة.





السروايل الجينز ملابس محجبات:



فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الأزياء والجمال، فهناك مجموعة مميزة من ملابس المحجبات التي يمكن أن تستعين بها كل فتاة، من خلال اختيار السراويل الجيمز الواسعة، والتي تتنوع ألوانها ما بين الجيمز الفاتح والغامق والأبيض.



الشيفون يتماشي مع ملابس المحجبات:



ووفقا لما جاء في الصحفة، فأن ملابس المحجبات يمكن أن تتنوع أيضا ما بين ارتداء البلوزات الشيفون الطويلة والتي تمنح الفتاة المحجبة أناقة من نوع خاص، كما تساعدها في الظهور بإطلالة كلاسكية.



الكتان يتربع على عرش موضة ملابس المحجبات:



وتتنوع ملابس المحجبات أيضا لتشمل ارتداء الحجاب الكتان والذى ظهر مؤخرا فى صيف ٢٠١٨، ويساعد في منح الفتاة إطلالة عصرية وجذابة ومريح كما يساهم في القضاء على أزمة الاختناق لدى الفتيان من الطرح الآخرى.

