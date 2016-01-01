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حوادث

الأحد.. محاكمة عاطل انتحل صفة صحفي بالمنيا

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:35 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
ايمن رياض
احالت النيابة العامة بجنوب المنيا، عاطل يدعي "شنودة-ر-س-ع"، لمحكمة جنح مركز ملوي، لمحاكمته بتهم انتحال صفة صحفي، والاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة، والعمل بالصحافة دون أن يكون مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين.

وتقدم أحد المواطنين ببلاغ لمركز شرطة ملوى، بتضرره من المشكو فى حقه لاعتدائه على حرمة الحياة الخاصة له، والتقاط صور له وممتلكاته وتقديم الشكاوى الكيدية ضده بادعاء أنه يعمل صحفيا، وتعليق لافتات تحمل اسمه ولقبه كصحفى بشوارع إحدي القري، واتهم المشكو فى حقه بالعمل فى الصحافة بدون تصريح، ونشر الأخبار وحمله كارنيهات تحمل لقب صحفى دون وجه حق رغم كونه عاطلا.

وتقدم الشاكى بتظلم لنيابة جنوب المنيا الكلية، عقب قرار نيابة مركز ملوى بحفظ المحضر رقم ٨٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز ملوى، وأرفق صور تثبت عمل المشكو فى حقه بالصحافة وصور لافتات علقها بشوارع قرية دير أبو حنس وهى التى يقيم فيها المشكو فى حقه، تفيد عمله بالصحافة تحت زعم أنه يعمل مدير مكتب الإتحاد الدولى للصحفيين، وكذا صور للأخبار التى نُشرت له كمراسل لجريدة المساء العربى بالمنيا، من ضمنها إحدى اللقاءات التى يظهر بها المتهم بصورته الشخصية أثناء إجراء حوارات مع مسئولين.

وقد قررت نيابة جنوب المنيا الكلية استخراج المحضر من الحفظ واستيفاءه بشهادة بالشهود وبالاستعلام من نقابة الصحفيين أكدت عدم قيد المشكو فى حقه بجداولها فقررت تقديمه للمحاكمة، فيما أنكر المشكو فى حقه التهم المنسوبة اليه معللًا أن سبب الشكوى هى خلافات ونزاعات على قطعة أرض بين والده ومقدم البلاغ.

وقد تحدد جلسة الأحد المقبل 17 يوليو، لنظر القضية وطالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 1،2،5 ،64، 65 ،115 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وتنص المادة 65 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة" وتنص المادة 115 من القانون ذاته، على "يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة".

وقد حذرت نقابة الصحفيين، من الكيانات غير القانونية والعضوية المزيفة مطالبة بإعمال القانون ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي وممارسة أعمال الصحافة دون الحصول على موافقة النقابة ومخالفة للقانون، كما أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.

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