بعد هدم سينما فاتن حمامة.. المبدعون يختلفون حول القرار ويطالبون بتنفيذ قانون إنشاء دار عرض بديلة في نفس المكان

مجدى أحمد على: هدم سينما فاتن حمامة أمر محزن

محمود البزاوى: الهدم طريق للخراب

خيرية البشلاوى: أطالب بتنفيذ قانون إنشاء دار عرض جديدة





حالة من التباين فى الآراء حول قضية هدم سينما فاتن حمامة بين صناع السينما حيث يرى البعض ان سينما فاتن حمامة تعد من دور العرض القديمة والتى تمثل تاريخًا كان لابد من الحفاظ عليها والبعض الاخر يرى انه من الأفضل تنفيذ قانون على من يهدم سينما أو دور عرض أن يقيم مثلها فى نفس المكان.





"صدى البلد" يرصد بعض الآراء المختلفة حول هذا الأمر





بعد قرار اللجنة الدائمة لحصر المنشآت فى يناير 2018 بأن مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، ووفقا لخطاب وزارة الثقافة بعدم وجود مستند بأن المبنى يعد طرازا معماريا، تم إصدار ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018 طبقًا للقانون 49 لسنة 1977 لمبنى شهد عروض تاريخية من أفلام الزمن الجميل وتشهد جدرانه أحداث وتاريخ لا يقتصر على الأحداث الفنية فحسب بل أيضا أحداث سياسية مهمة حيث أن الرئيس الراحل أنور السادات استخدمها للتمويه وذلك ليلة ثورة 23 يوليو.





وقال المخرج مجدى أحمد على : "أرى أن هدم سينما فاتن حمامة أمر محزن للغاية وكان من الضرورى ان يتم وقف هذا القرار خاصة أنها سينما تحمل كثيراً من الذكريات.





وأضاف محمود البزاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الهدم طريق للخراب، عشان نفضل ماشيين في سكتنا اللي دايما طريقها الخراب وهى ان مفيش حاجة ليها قيمة فى مجتمعنا غير الفلوس".





واشار المخرج داود عبد السيد إلى أن هدم سينما فاتن حمامة أمر محزن ولكن الاهم من ذلك والذى يطالب به هو ان يتم تفعيل قانون إنشاء دور عرض بديلة وأن يكون هناك إشراف من قبل وزارة الثقافة أو شركات الإنتاج عليها.



