السفارة المصرية بالجزائر تحتفل بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في الجزائر اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو المجيدة.



وأقام السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش ، حفلا اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الجزائر بمناسبة الذكرى ال 66 لثورة يوليو حضرها عدد كبير من السفراء واعضاء الجالية المصرية .



ووجه أبو عيش في كلمة له الشكر والعرفان للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على الاقامة الطيبة وحسن التعاون والرعاية الكاملة التى حظى بها طوال فترة إقامته بالجزائر الشقيقة .



من جانبه،أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى محمد عيسى ـ في كلمة له ، على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين مشيدا بالسفير



المصري بالجزائر عمر أبو عيش والذي انتهت فترة عملة معربا عن امله فى ان يواصل من سيحل محل السفير عمر أبوعيش القاطرة التى قادها ابوعيش طيلة أربع سنوات. .

