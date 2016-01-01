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كأس العالم

مبابي: حلم جميع لاعبي المنتخب تحقق

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:20 م
صدى البلد
عبر كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا عن سعادته بتحقيق حلم حياته عقب تأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس العالم بروسيا، بعد الفوز على بلجيكا في الدور قبل النهائي بهدف نظيف.

وقال مبابي في تصريحات عقب نهاية المباراة :"لا توجد كلمات يمكنها وصف شعوري لقد حققتُ حلم حياتي الآن بعد تأهل منتخب فرنسا اليوم مضيفا أن حلم جميع لاعبي المنتخب قد تم تحقيقه ونشعر بأن بلد بأكملها تقف بجانبنا .

وتابع "كانت الأجواء جنونية داخل غرفة الملابس لكن علينا أن نهدأ لأننا نريد الفوز بالنهائي".

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