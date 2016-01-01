محافظ الشرقية يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بالإسكان.. وإنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه.. واستمرار تنفيذ مشروع صرف صحي العصايد

محافظ الشرقية يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بالإسكان

إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.8 مليار جنيه في الشرقية

استمرار تنفيذ مشروع صرف صحي العصايد بالمحافظة





عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اجتماعًا بمدير مديرية الإسكان لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال وللاطمئنان على توصيل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل لضمان التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة لنهو الأعمال.





وخلال الاجتماع تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان حيث أكد المهندس حامد علي حامد مدير مديرية الإسكان أنه جار أعمال إنشاء المشروع الاجتماعي بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق لعدد (10) أبراج سكنية تضم (920) وحدة سكنية بالإضافة إلى (92) وحدة إداري ومحلات بالدور الأرضي وجراجات بالبدروم بتكلفة (218) مليون جنيه وذلك في إطار قيام المحافظة بتوفير مسكن لائق لأبناء المحافظة من حاجزي إسكان 2008، بالإضافة إلى إنشاء عدد 20 عمارة سكنية خلف مساكن أحمد حلمي بفاقوس تضم 346 وحدة بتكلفة 98 مليوناً و572 ألف جنيه و5 عمارات بحلقة السمك بمدينة الزقازيق تضم 90 وحدة سكنية بتكلفة 10 ملايين جنيه.





كما قدم مدير مديرية الإسكان شرحًا تفصيليًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء عدد 4 عمارات سكنية أمام مستشفى التيسير بعدد 40 وحدة وبتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه وأبراج النقراشي بتكلفة 31 مليون جنيه، كما تم استعراض أعمال إنشاء مبنى الحضانة بفاقوس بتكلفة 3.9 مليون جنيه وإنشاء مبنى ورش وغرفة مولد العباسة بمركز فاقوس بتكلفة 2.2 مليون جنيه .





وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال ودخول المشروعات المفتوحة والجاري تنفيذها في قطاع الإسكان لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.





حضر الاجتماع اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية و التنمية المحلية والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق الإسكان بالديوان العام.





كما أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، مشيرًا إلى أنه جار إقامة وإنشاء 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصلاً بتكلفة 1.8 مليار جنيه بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.





جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير هيئة الأبنية التعليمية بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومدير مديرية الإسكان ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق الإسكان ومشروعك بالديوان العام.





وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ 3 مدارس يابانية بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر بتكلفة 66 مليون جنيه لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة يتماشى مع النظام العالمي للارتقاء بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للمتفوقين بتكلفة 57 مليون جنيه.





وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي2018 / 2019 م بمدينة الزقازيق طبقا للشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني (البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية) والتقديم على موقع وزارة التربية والتعليم.





فيما تابع المحافظ، أعمال إنشاء مشروع صرف صحي العصايد بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه بمركز ومدينة ديرب نجم، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.





وأكد المحافظ على أن الدولة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة مؤكدًا على ضرورة إزالة أي معوقات تقف أمام المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بنطاق دائرة المحافظة.



