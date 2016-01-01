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فن

هالة فاخر تكشف كواليس كلبش 2 مع آلاء لاشين.. الجمعة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
تستضيف الإعلامية ألاء لاشين الفنانة هالة فاخر يوم الجمعة المقبل فى حلقة جديدة من حلقات برنامج قالوا وقولنا بالموسم الثاني والذى يذاع على قناة مصر الأولى فى تمام الساعه العاشرة والنصف مساء

وتتحدث " هالة " عن كواليس مشاهدها فى مسلسل كلبش 2 الذى حقق نجاح كبير فى رمضان الماضى وأيضا عن المسلسل الكوميدى ربع رومى وأحدث اعمالها السينمائية فى فيلم الرجل الأخطر. 

وترد "فاخر " علي الأخبار التى نشرت مؤخرا بتخليها عن الحجاب وتكشف ايضا العديد من الاسرار الخاصة والاعمال الفنية الجديدة سؤاء دراما او سينما

يذكر ان برنامج قالوا وقولنا من تقديم الاعلامية الاء لاشين ويذاع يوم الجمعه من كل اسبوع فى تمام الساعه العاشرة والنصف مساء على قناة مصر الاولى
هالة فاخر تكشف كواليس كلبش 2 مع آلاء لاشين.. الجمعة

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