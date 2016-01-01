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منوعات

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:41 م
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح والمصور هشام حمدي
أماني إبراهيم
حبه للتصوير منذ عدة سنوات واهتمامه بأدق التفاصيل في الصورة الذي يلتقطها، جعله المصور المفضل لنجوم كرة القدم المصريين ومنهم اللاعب العالمي محمد صلاح، فالتقط المصور الشاب هشام حمدي بعدسته أجمل الصور في حفل زفاف محمد صلاح، وأتبعها بتصويره لحفل خطبة نصر شقيق محمد صلاح، منذ عدة ايام في طنطا، وبسؤال هشام عن تفاصيل اليوم رفض الإفصاح احتراما لخصوصية الحفل.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الماضية صورة واحدة من حفل الخطوبة تجمع محمد صلاح وشقيقه نصر، وأتبعها محمد بنشر صورة شخصية له من حفل الخطوبة، وكانت الصورتان من تصوير المصور الشاب هشام، الذي سافر من القاهرة الى طنطا، ليوثق بعدسته تفاصيل اليوم.

- بداية لقائهما :
كان تواجد المصور الشاب هشام حمدي (29 عاما) في حفل زفاف لأحد لاعبي كرة القدم المصرية كمصور للحفل منذ خمسة أعوام، الصدفة الأجمل في حياته، حيث قابل حينها اللاعب المصري محمد صلاح وكان يلعب حينها في نادي سويسري، وبعدها بفترة كان هشام هو مصور حفل زفاف صلاح، في نفس العام، "صورت أفراح نجوم الكرة المصرية زي حازم إمام وعمرو جمال ومحمود علاء وشهاب الدين أحمد" كما قال هشام لـ"صدى البلد".

تقابلا مجددا في حفل زفاف أحد أصدقاء صلاح، ولم يتخيل هشام أن يقابل محمد بنفس التواضع مثلما كان منذ خمسة أعوام، خاصة وأنه نال شهرة عالمية خلال هذه الفترة بسبب ما حققه من نجاحات بعد إحترافه في نادي ليفربول "مكنتش متخيل ان هو هيكون بنفس التواضع ده وهيكون لسة فاكرني او بيتعمل بطريقة كويسة".

- حفل خطوبة نصر:
كان لقائهما الثالث يوم الخميس الماضي في حفل خطوبة نصر شقيق محمد صلاح، والتي جمعت المصور الذي يمارس مهنته منذ أكثر من خمسة أعوام، مع محمد صلاح، حيث أقيم الحفل الذي اقتصر على وجود الأهل والمقربين فقط، "أهل البلد استقبلوه بحب وحفاوة".

محمد صلاح كباقي المشاهير، أهم ما في الصورة بالنسبة له أن يبدو طبيعيا بدون افتعال أو تصنع، مع الاهتمام بجودة وألوان الصورة، ولكن مثله كباقي لاعبي كرة القدم الخصوصية هي الأهم، "لاحظت إن كلهم بيشتركوا في الخصوصية وأهم حاجة إن الصور متتعرضش وده احتراما لخصوصية الحياة الشخصية للنجوم..ودي حاجة طبيعية معظم الناس بتطلب كده".

- الأطفال و مو صلاح :
خارج سور الفيلا الذي أقيم به حفل الخطبة، اصطف الأطفال وغنوا للاعب محمد صلاح أغنية "مو صلاح"، فتودد إليهم اللاعب المحترف في نادي ليفربول.
اللاعب محمد صلاح والمصور هشام حمدي اللاعب محمد صلاح والمصور هشام حمدي
اللاعب محمد صلاح وشقيقه نصر صلاح اللاعب محمد صلاح وشقيقه نصر صلاح
اللاعب محمد صلاح اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح في حفل زفافه اللاعب محمد صلاح في حفل زفافه

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