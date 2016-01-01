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ثقافة

الأمين العام السابق للآثار: الحراسة والتكنولوجيا الحديثة تحفظ مقتنياتنا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:25 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أكد الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار، أنه لا بد أولا من إنشاء منظومة سليمة للحراسة والأمن، وذلك في رده على سؤال حول كيفية تصدى الدولة لمافيا الكنوز التاريخية وذلك بعد العثور على مدينة أثرية في المنيا.

وتابع في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد: كذلك وقف تدهور الحراسة، حيث إن70% من الحراس حاليا علي المعاش ولا توجد تعيينات، كما أنه لا بد من تشجيع الكشف عن الآثار باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحديد المواقع الأثرية.

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