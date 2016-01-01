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هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
علا أحمد
شارك المصمم العالمي "هاني البحيري" في أسبوع الموضة الفرنسي، بمجموعة مميزة من فساتين السواريه التي نالت إعجاب العديد من الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك بمجموعة كبيرة من فساتين السهرة لخريف وشتاء 2019، وتنوعت المجموعة في العرض فبين القصير والطويل والفساتين المطرزة بالشغل اليدوي وبالماس والخرز، وهى ما منح فساتيه إطلالات عصرية وأنيقة في الوقت ذاته.

وكما قدم فساتين مع القطيفة والفرو مثل موضة القرون الوسطى وفترة الأربعينيات والخمسينيات، وهو ما سيجعل تلك الموضة تتربع على عرش خريف 2019.
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور
هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

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