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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في هاييتي تطلب جنودا من المارينز لتأمينها

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:20 م
احتجاجات في هايتي
احتجاجات في هايتي
أ ش أ
طلبت السفارة الأمريكية في "بورت- أو- برانس" عاصمة هاييتي، الثلاثاء، عناصر أمنية إضافية بينهم جنود من مشاة البحرية (مارينز).

يأتي هذا الطلب بينما تشهد العاصمة الهاييتية على مدى أيام تظاهرات احتجاجية ضد خطة حكومية لرفع أسعار الوقود وقطْع الدعم عن السلع الغذائية، حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل) الأمريكية.

وذكرت تقارير بأن طلب السفارة نصّ على وحدة حراسة أمنية من (المارينز) تتكون من 13 عنصرًا وغيرهم لتعزيز أمن السفارة.

ووافق مسؤولون بإدارة ترامب على الطلب الذي تقدمت به السفارة في هاييتي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، صدر مساء الثلاثاء، موظفي السفارة في هاييتي بالتزام أماكنهم لدواعي الأمان، كما حثت الرعايا الأمريكيين على البقاء بعيدا عن المطار إلا في حالات الضرورة القصوى.

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