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أخبار العالم

الجماهير الفرنسية تغلق شوارع باريس احتفالا بالتأهل لنهائي المونديال

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:27 م
الجماهير الفرنسية
الجماهير الفرنسية
أ ش أ
احتشد الفرنسيون بكثافة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، لا سيما في جادة الشانزليزيه، احتفالا بتأهل فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، إثر فوزها على منتخب بلجيكا (1-0) خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورج الروسية.

وتوجه الآلاف من الفرنسيين، من مختلف الأعمار، إلى جادة الشانزليزيه في أجواء من الفرحة البالغة، وسط تواجد ملحوظ للشرطة لتأمين المحتفلين والسيطرة على أية تجاوزات محتملة.

كما قاموا بإطلاق الألعاب النارية وترديد النشيد الوطني وهتافات تشجيعية لمنتخب بلادهم، تعبيرا عن فرحتهم بتأهله لنهائي المونديال، مكررين بحماس "تأهلنا للنهائي".

وبذلك، بات منتخب فرنسا على بعد خطوة واحدة من أن يصبح بطل العالم؛ اذ سيلاقي منتخب "الديوك"، مساء الأحد القادم، الفائز في مباراة كرواتيا وإنجلترا، والتي ستقام غدا الأربعاء.

تعد هذه هي المرة الثالثة في تاريخ المنتخب الفرنسي التي يصل فيها المباراة النهائية بكأس العالم بعد عام 1998 حين فاز باللقب على أرضه، وعام 2006 في ألمانيا حين خسر بضربات الجزاء الترجيحية أمام إيطاليا.

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