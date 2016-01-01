صفحة متحدث الرئاسة تنشر فيديو تكريم الرئيس لأبطال البحر المتوسط

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، فيديو لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، لتكريمهم، وأشاد الرئيس السيسي بما أظهره أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط من قدرٍ عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.



حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيًا ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عالٍ من المسئولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.



وأكد الرئيس أن الدولة لا تألو جهدًا في توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاطا راقيا يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربًا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدٍ من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.



