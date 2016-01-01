دعم مصر: اختتام فعاليات دورة المحليات بمركز تنمية المجتمع بالإسكندرية

يختتم مركز تنمية المجتمع بالإسكندرية التابع لائتلاف دعم مصر-الأغلبية بالبرلمان- دورة المحليات التي عقدت بعنوان " الواقع والمأمول" غدا الأربعاء وذلك برعاية المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر و النائبة سحر طلعت مصطفى عضو المكتب السياسي للائتلاف ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.



استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام وحاضر فيها المستشار أحمد إبراهيم عوض الرئيس السابق للمجلس الشعبى المحلي بالإسكندرية بمشاركة 115 متدربا.



ويهدف ائتلاف دعم مصر من خلال هذه الدورات إلى تثقيف الشباب فكريا تجاه دوره فى بناء و تنمية المجتمع فى ظل التحديات التطلعات التى تواجه المجتمع المصري .



يأتي ذلك في إطار حرص ائتلاف دعم مصر على التوعية الثقافية والإعداد الفكري للشباب .

